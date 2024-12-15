Во Франции произошла серия убийств: среди жертв - двое агентов службы безопасности и двое мигрантов

Пять человек были застрелены в эту субботу, 14 декабря, в Лун-Плаже и Вормхауте, во Франции. Среди жертв - двое агентов службы безопасности и двое мигрантов, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Жертвы, двое агентов службы безопасности и двое мигрантов, были убиты в двух разных местах, сообщил мэр города Эрик Роммель. По его словам, оба агента патрулировали территорию порта, когда на них напали.

Далее были убиты два мигранта, также между Лун-Пляжем и Дюнкерком, добавляет советник, не имея возможности предоставить какую-либо информацию о профиле или мотивах убийцы, который должен был "происходить из городского района" Дюнкерка.

"Сегодня днем ​​произошла трагическая трагедия. Один человек хладнокровно убил несколько человек во Фландрии и на нашем побережье", — отреагировал на X Патрик Вергриете, мэр Дюнкерка и президент городской общины Дюнкерка.

Добавим

Мужчина, утверждавший, что является виновником убийства, обратился в жандармерию Гивельде. Он указал, что является автором пятого убийства, произошедшего в Вормхауте, сообщил источник, близкий к следствию.

Северные пожарные сообщают, что их вызвали вмешаться в 15:15 по поводу этого убийства. По данным Ведомственной пожарно-спасательной службы (Сдис) Севера, речь идет о 29-летнем мужчине, найденном "на дороге общего пользования и лежащим с пулевым отверстием", который скончался на месте.

Обстоятельства этих трагедий на данный момент до сих пор неизвестны. Судебное расследование открыто, сообщили агентству AFP в префектуре.