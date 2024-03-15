Возглавил "избирательный штаб" путина и призвал к уничтожению Украины: российскому актеру машкову объявили новое подозрение

Служба безопасности собрала новые доказательства подрывной деятельности российского актера владимира машкова, который возглавил "избирательный штаб" путина и пропагандирует агрессивную войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Фигурант входит в ближайшее окружение путина и является одним из главных хедлайнеров массовых акций в москве в поддержку полномасштабного вторжения рф. Учитывая это, в декабре 2023 года машков был назначен сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента страны-агрессора. На этой "должности" фигурант стал ключевым рупором пропаганды в "предвыборной кампании" главы кремля.

По данным следствия, машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, которые воюют против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части территории нашего государства, - говорится в сообщении.

Деструктивную риторику машков регулярно повторяет в ходе "предвыборных" туров по разным регионам россии, а также во время поездок во временно оккупированные районы Украины. В основном такие пропагандистские выступления рашиста происходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями".

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили машкову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны).

Дополнение

В мае 2023 года СБУ сообщила машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

Поскольку злоумышленник находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним

31 октября прошлого года Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что сообщила о подозрении российской певице юлии чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями.