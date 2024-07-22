Воздушные силы: за сутки уничтожено 16 вражеских беспилотников на юге и востоке
Киев • УНН
21 июля 2024 года украинская противовоздушная оборона сбила 16 вражеских беспилотников различных типов на юге и востоке Украины.
Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 16 вражеских беспилотников различных типов на юге и востоке Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
За прошедшие сутки 21 июля 2024 года на юге и востоке Украины противовоздушной обороной уничтожено 16 вражеских беспилотников различных типов
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