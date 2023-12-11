Воздушные Силы за ночь уничтожили 18 шахедов и 8 баллистических ракет
Киев • УНН
Украинские Воздушные силы успешно перехватили все 18 беспилотников "Шахид" и 8 баллистических ракет, запущенных российскими войсками ночью. Атаки были осуществлены с территории оккупированного Крыма и были направлены на Киевскую область.
Воздушные Силы в ночь на 11 декабря уничтожили 18 из 18 ударных дронов-шахедов и 8 из 8 баллистических ракет. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек.
Всего зафиксировано пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство из них - на Николаевщине. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ.
Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".
Воздушные Силы за ночь уничтожили 18 шахедов и 8 баллистических ракет
Украинские Воздушные силы успешно перехватили все 18 беспилотников "Шахид" и 8 баллистических ракет, запущенных российскими войсками ночью. Атаки были осуществлены с территории оккупированного Крыма и были направлены на Киевскую область.
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