Воздушные Силы за ночь уничтожили 18 шахедов и 8 баллистических ракет

Воздушные Силы в ночь на 11 декабря уничтожили 18 из 18 ударных дронов-шахедов и 8 из 8 баллистических ракет. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек.

Всего зафиксировано пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство из них - на Николаевщине. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Около 4 утра 11 декабря 2023 года российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ.

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".