Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения вражеских баллистических ракет.
Зафиксирована угроза применения вражеской баллистики. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях16 июля 2024, 23:12 • 37572 просмотра
Эксклюзив
Похищение младенца на Полтавщине: поиски продолжаются
Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив