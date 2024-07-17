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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 02:23  •  14980 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения вражеских баллистических ракет.

Зафиксирована угроза применения вражеской баллистики. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях16 июля 2024, 23:12 • 37572 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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