Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов над четырьмя областями Украины: куда направляются
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских БпЛА над Черниговской, Киевской, Харьковской и Сумской областями.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили о ситуации с вражескими ударными дронами, которые фиксируются в небе над Украиной сегодня вечером, пишет УНН.
Итак, по состоянию на восемь часов вечера ситуация следующая:
Вражеские ударные БпЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
БпЛА на Харьковщине курс западный (Полтавщина);
БпЛА на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
БпЛА на севере Сумщины, курс западный.
Будьте внимательны и реагируйте на сигналы воздушной тревоги.