Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список самых опасных вирусов, бактерий и грибков, которые могут спровоцировать следующую пандемию, пишет Nature, передает УНН.

Детали

В списке более 30 вирусов и бактерий, включая вирус гриппа А, вирус денге и вирусы оспы, обезьян

Исследователи объяснили, что выбирали патогены на основе их потенциальной угрозы для глобального здравоохранения. Критериями отбора были высокая заразность, вирулентность и ограниченный доступ к вакцинам и методам лечения. В то же время, эксперты подчеркнули, что список не будет постоянным и, вероятно, его будут обновлять ввиду глобальных изменений, таких как изменение климата, урбанизация и международные поездки.

Среди более чем 30 приоритетных патогенов теперь значатся группы коронавирусов, такие как Sarbecovirus (включая SARS-CoV-2) и Merbecovirus (включая MERS). Вирус оспы обезьян также был добавлен после вспышки 2022 года, а вирус натуральной оспы остается в списке из-за потенциального использования в качестве биологического оружия.

В список занесены и вирусы гриппа А, такие как подтип H5, вызвавший вспышку среди крупного рогатого скота в США.

Среди пяти новых бактерий - штаммы, вызывающие холеру, чуму, дизентерию, диарею и пневмонию. Два вируса грызунов, перешедшие к людям, также попали в список из-за роста риска передачи, связанного с изменением климата и урбанизацией. Вирус Нипах, который переносят летучие мыши, также остался в списке из-за его высокой смертности и легкой передачи животным.

Вирусологи указывают, что многие патогены ограничены определенными регионами, но имеют потенциал для глобального распространения.

Указывается, что список предназначен для помощи в разработке методов лечения, вакцин и диагностики.

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