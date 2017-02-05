Волк напал на мужчину в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вечером 4 февраля в селе Задериевка Черниговской области, два пограничника спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Находясь на отдыхе после службы по месту жительства пограничники услышали крики о помощи.
Выбежав на улицу пограничники увидели, что на местного жителя напало дикое животное и бросились ему на помощь. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа.
Таким образом, пограничники спасли мужчину, но также и получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья.
Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.
О данном факте пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
Напомним, 16 января в Тернопольском районе собаки изувечили тело женщины.