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Вовк напав на чоловіка на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ввечері 4 лютого в селі Задеріївка, що на Чернігівщині, двоє прикордонників врятували чоловіка, на якого напав скажений вовк. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Вовк напав на чоловіка на Чернігівщині

Перебуваючи на відпочинку після служби за місцем проживання охоронці кордону почули крики про допомогу.

Вибігши на вулицю прикордонники побачили, що на місцевого мешканця напала дика тварина та кинулись йому на допомогу. Задля порятунку чоловіка, який вже знаходився в тяжкому стані від укусів прикордонникам довелось знешкодити оскаженілу тварину голіруч та за допомогою ножа.

Таким чином, прикордонники врятували чоловіка, але також і отримали численні рани колінних та ліктьових суглобів, а також передпліччя.

Місцевого жителя та військовослужбовців одразу ж доставили до місцевої лікарні для проведення медичного обстеження та надання допомоги.

За цим фактом прикордонники проінформували сусідні підрозділи, взаємодіючі органи та представників санепідемстанції. Наразі стан здоров’я місцевого жителя та військовослужбовців задовільний.

Нагадаємо, 16 січня в Тернопільському районі собаки понівечили тіло жінки.

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