Восточное направление: ОСУВ «Хортица» сообщило об улучшении врагом тактического положения возле нескольких населенных пунктов

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 105639 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 148105 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 126134 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 152936 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 133584 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 135590 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 136311 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135714 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203894 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150697 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

 • 100649 просмотра
Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня

Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня

 • 92279 просмотра
В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

 • 95255 просмотра
Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

 • 57142 просмотра
Италия готова отправить миротворцев в Украину

Италия готова отправить миротворцев в Украину

 • 94046 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 117132 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 116507 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 148105 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 152936 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 147094 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 70877 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 86640 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 81870 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 83164 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 93250 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Восточное направление: ОСУВ «Хортица» сообщило об улучшении врагом тактического положения возле нескольких населенных пунктов

Восточное направление: ОСУВ «Хортица» сообщило об улучшении врагом тактического положения возле нескольких населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 2130 просмотра

Read in English

ОСУВ «Хортица» сообщило об улучшении противником тактического положения возле нескольких населенных пунктов.

На восточном направлении противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и возле Шевченко, а также проводил штурмовые действия в районе Сторожевого, Сухих Ялов, Константинопольского и Веселого Гая: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание, сообщили в ОСУВ «Хортица» в утренней сводке о ходе боевых действий в зоне ответственности за сутки, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в течение суток противник пытался улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки: успеха не имел, понес потери, отошел.

«В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание», - говорится в сводке.

«Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко», - отметили в ОСУВ „Хортица“.

«Сейчас подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения», - сказано в сводке.

205 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего14 дек. 2024, 07:58 • 11976 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
ukrainaУкраина