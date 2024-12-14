Восточное направление: ОСУВ «Хортица» сообщило об улучшении врагом тактического положения возле нескольких населенных пунктов

На восточном направлении противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного и возле Шевченко, а также проводил штурмовые действия в районе Сторожевого, Сухих Ялов, Константинопольского и Веселого Гая: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание, сообщили в ОСУВ «Хортица» в утренней сводке о ходе боевых действий в зоне ответственности за сутки, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в течение суток противник пытался улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки: успеха не имел, понес потери, отошел.

«В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай: в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание», - говорится в сводке.

«Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко», - отметили в ОСУВ „Хортица“.

«Сейчас подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения», - сказано в сводке.

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