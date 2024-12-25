Восстановление поселка Бородянка на Киевщине ускорят: Кравченко рассказал, как

Бородянский поселковый совет поддержал принятие ряда важных решений, которые сняли бюрократические преграды для активного процесса восстановления поселка. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Благодарен всему депутатскому корпусу Бородянского поселкового совета, кто поддержал принятие ряда важных решений, которые сняли бюрократические преграды для активного процесса восстановления. Вы показали пример, как надо объединяться, когда речь идет об интересах жителей Бородянки и всей Киевщины. Киевская ОВА будет обеспечивать в рамках экспериментального проекта восстановление 58 объектов из 78, которые включены в план комплексного восстановления. Это жилые дома, объекты социальной сферы, а также строительство нового противорадиационного укрытия", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что поселковый совет принял такие решения:

Киевская ОВА получила функции заказчика по восстановлению объектов;

договор суперфиция, предусматривающий право пользования отдельными земельными участками для возведения уничтоженных домов;

стартовое софинансирование на восстановление объектов, по которым заказчиком является Киевская ОГА, что даст возможность работать с документами и физически выполнять работы на объектах с начала года.

"Сейчас уже разработаны проекты и объявлены тендеры на большую часть объектов, которые планируется восстановить в течение 2025-2026 годов. По другим - организационные работы будут уже в первом квартале следующего года", - добавил Кравченко.

Напомним

Киевская областная администрация работает над созданием онлайн-карты безбарьерности Киевщины. Интерактивная карта будет содержать изображения различных объектов и каждый будет иметь индекс безбарьерности.