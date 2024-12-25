Восстановление поселка Бородянка на Киевщине ускорят: Кравченко рассказал, как

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
13:32 • 21456 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
11:08 • 87959 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 101566 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 148481 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 140889 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 169979 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 134666 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117403 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115620 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 160336 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

 • 26018 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

 • 70966 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

 • 61638 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

 • 55767 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 49083 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

11:08 • 87959 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 148481 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 169979 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 160336 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 155630 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

12:52 • 16406 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

12:20 • 18696 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 20214 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 49083 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

 • 55767 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Восстановление поселка Бородянка на Киевщине ускорят: Кравченко рассказал, как

Восстановление поселка Бородянка на Киевщине ускорят: Кравченко рассказал, как

Киев  •  УНН

 • 6552 просмотра

Read in English

Бородянский поселковый совет принял важные решения для ускорения восстановления поселка. Киевская ОВА восстановит 58 объектов, включая жилые дома и социальные объекты до 2026 года.

Бородянский поселковый совет поддержал принятие ряда важных решений, которые сняли бюрократические преграды для активного процесса восстановления поселка. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Благодарен всему депутатскому корпусу Бородянского поселкового совета, кто поддержал принятие ряда важных решений, которые сняли бюрократические преграды для активного процесса восстановления. Вы показали пример, как надо объединяться, когда речь идет об интересах жителей Бородянки и всей Киевщины. Киевская ОВА будет обеспечивать в рамках экспериментального проекта восстановление 58 объектов из 78, которые включены в план комплексного восстановления. Это жилые дома, объекты социальной сферы, а также строительство нового противорадиационного укрытия", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что поселковый совет принял такие решения:

Киевская ОВА получила функции заказчика по восстановлению объектов;

договор суперфиция, предусматривающий право пользования отдельными земельными участками для возведения уничтоженных домов;

стартовое софинансирование на восстановление объектов, по которым заказчиком является Киевская ОГА, что даст возможность работать с документами и физически выполнять работы на объектах с начала года.

"Сейчас уже разработаны проекты и объявлены тендеры на большую часть объектов, которые планируется восстановить в течение 2025-2026 годов. По другим - организационные работы будут уже в первом квартале следующего года", - добавил Кравченко.

Напомним

Киевская областная администрация работает над созданием онлайн-карты безбарьерности Киевщины. Интерактивная карта будет содержать изображения различных объектов и каждый будет иметь индекс безбарьерности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Киевская область
kievКиев