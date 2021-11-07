"Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" потерпело поражение в матче 14 тура УПЛ против полтавской "Ворсклы", передает корреспондент УНН.
Детали
На 34 минуте острый навес со штрафного от уроженца Люксембурга Тилля помог отличиться ударом головой Ранжелу. За фол Сидорчука в собственной штрафной площадке арбитр матча после просмотра VAR решился назначить 11-метровый удар, который реализовал Тилль — Бущан угадал полет мяча, но это ему не помогло.
На 5-й компенсированной минуте дебютный мяч за “Динамо” оформил бразильский новичок Витиньо. Забарный пробил головой, а кипер отбил мяч перед собой, именно первым на добивании оказался Витиньо (2:1).
Примечательно, что с 80 минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Кравчука.
Дополнения
“Бело-синие” потерпели первое фиаско в УПЛ в этом сезоне, но пока удерживают лидерство — 35 очков. “Ворскла” набрала 28 баллов и поднялась на третью строчку.