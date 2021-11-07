"Ворскла" нанесла "Динамо" первое поражение в чемпионате Украины

Детали

На 34 минуте острый навес со штрафного от уроженца Люксембурга Тилля помог отличиться ударом головой Ранжелу. За фол Сидорчука в собственной штрафной площадке арбитр матча после просмотра VAR решился назначить 11-метровый удар, который реализовал Тилль — Бущан угадал полет мяча, но это ему не помогло.

На 5-й компенсированной минуте дебютный мяч за “Динамо” оформил бразильский новичок Витиньо. Забарный пробил головой, а кипер отбил мяч перед собой, именно первым на добивании оказался Витиньо (2:1).

Примечательно, что с 80 минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Кравчука.

Дополнения

“Бело-синие” потерпели первое фиаско в УПЛ в этом сезоне, но пока удерживают лидерство — 35 очков. “Ворскла” набрала 28 баллов и поднялась на третью строчку.