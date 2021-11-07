"Ворскла" завдала "Динамо" першої поразки в чемпіонаті України

Деталі

На 34 хвилині гострий навіс зі штрафного від уродженця Люксембургу Тілля допоміг відзначитися ударом головою Ранжелу. За фол Сидорчука у власному штрафному майданчику арбітр матчу після перегляду VAR наважився призначити 11-метровий удар, який реалізував Тілль — Бущан вгадав політ м’яча, але це йому не допомогло.

На 5-й компенсованій хвилині дебютний м’яч за “Динамо” оформив бразильський новачок Вітіньйо. Забарний пробив головою, а кіпер відбив м’яч перед собою, саме першим на добиванні виявився Вітіньйо (2:1).

Примітно, що з 80 хвилини гості грали у меншості через вилучення Кравчука.

Доповнення

“Біло-сині” зазнали першого фіаско в УПЛ цього сезону, але наразі втримують лідерство — 35 очок. “Ворскла” набрала 28 балів та піднялася на третій рядок.