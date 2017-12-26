"Ворскла" проведет девять спаррингов в зимнее межсезонье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Руководство полтавской “Ворсклы” обнародовало планы по турецким сборам, на которые команда отправится 11-го января, передает УНН со ссылкой пресс-службу полтавчан.
За время первого этапа сборов, который продлится до 25 января, планируется провести четыре контрольных поединка. На втором (он же заключительный) сборе, который продлится с 28-го января по 11 февраля, тренеры “Ворсклы” хотят задействовать своих подопечных в пяти спаррингах.
Отмечено, что точный список “зимних” соперников полтавской команды будут обнародованы несколько позже.
Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата УПЛ “Ворскла” третья на промежуточном финише.
Как сообщалось ранее, луганская “Заря” озвучила список из первых оппонентов на тренировочном сборе в Турции.