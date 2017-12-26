"Ворскла" проведе дев'ять спарингів в зимове міжсезоння
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Керівництво полтавської "Ворскли" оприлюднило плани щодо турецьких зборів, на які команда відправиться 11-го січня, інформує УНН з посиланням прес-службу полтавців.
За час першого етапу зборів, який триватиме до 25 січня, планується провести чотири контрольних поєдинки. На другому (він же заключний) зборі, що триватиме з 28-го січня до 11 лютого, тренери “Ворскли” хочуть задіяти своїх підопічних у п’яти спарингах.
Зазначено, що точний список “зимових” суперників полтавської команди буде оприлюднено дещо згодом.
Варто відзначити, що в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ “Ворскла” третя на проміжному фініші.
Як повідомлялося раніше, луганська “Зоря” озвучила список з перших опонентів на тренувальному зборі в Туреччині.