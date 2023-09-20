Вражеский обстрел Николаевщины: огнеборцы ликвидировали пожар площадью 500 м кв

Детали

Сегодня днем оккупанты обстреляли Очаков. В результате обстрела были повреждены дома и автомобили местных жителей, а также возник пожар на открытой территории.

На место прибыли спасатели, которые укротили пламя площадью 500 квадратных метров.

Отмечается, что к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним

Вчера, во время вражеской атаки в ночь на вторник, 19 сентября, на Николаевщине силы ПВО сбили 10 ударных дронов типа «Shahed-136/131». Обломки “шахеда” повредили технику одного из агропредприятий.