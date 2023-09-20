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Ворожий обстріл Миколаївщини: вогнеборці ліквідували пожежу площею 500 м кв

Ворожий обстріл Миколаївщини: вогнеборці ліквідували пожежу площею 500 м кв

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. російські війська завдали ударів по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок цього були пошкоджені будинки та автомобілі, а також виникла пожежа на відкритій території. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 500 квадратних метрів, повідомляє МВС, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вдень окупанти обстріляли Очаків. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та автомобілі місцевих жителів, а також виникла пожежа на відкритій території.

На місце прибули рятувальники, які приборкали полумʼя площею 500 квадратних метрів.

Зазначається, що на щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Вчора, під час ворожої атаки у ніч на вівторок, 19 вересня, на Миколаївщині сили ППО збили 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131». Уламки “шахеду” пошкодили техніку одного з агропідприємств. 

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