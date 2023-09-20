Ворожий обстріл Миколаївщини: вогнеборці ліквідували пожежу площею 500 м кв
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. російські війська завдали ударів по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок цього були пошкоджені будинки та автомобілі, а також виникла пожежа на відкритій території. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу площею 500 квадратних метрів, повідомляє МВС, передає УНН.
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Сьогодні вдень окупанти обстріляли Очаків. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та автомобілі місцевих жителів, а також виникла пожежа на відкритій території.
На місце прибули рятувальники, які приборкали полумʼя площею 500 квадратних метрів.
Зазначається, що на щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Вчора, під час ворожої атаки у ніч на вівторок, 19 вересня, на Миколаївщині сили ППО збили 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131». Уламки “шахеду” пошкодили техніку одного з агропідприємств.