Ворожий обстріл Миколаївщини: вогнеборці ліквідували пожежу площею 500 м кв

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Сьогодні вдень окупанти обстріляли Очаків. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та автомобілі місцевих жителів, а також виникла пожежа на відкритій території.

На місце прибули рятувальники, які приборкали полумʼя площею 500 квадратних метрів.

Зазначається, що на щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Вчора, під час ворожої атаки у ніч на вівторок, 19 вересня, на Миколаївщині сили ППО збили 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131». Уламки “шахеду” пошкодили техніку одного з агропідприємств.