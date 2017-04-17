Вратарь "Челси" травмировался на съемках рекламы НБА

По информации издания испанский голкипер участвовал с товарищами по команде в съемках промо-ролика Национальной баскетбольной ассоциации и получил повреждения после неудачного приземления на ногу.

Ситуацию с вратарем следующим образом прокомментировал наставник “синих” Антонио Конте: “неважно, каким образом Тибо получил травму. В течение недели он повредил голеностоп и не восстановился к воскресной игре (с „Манчестер Юнайтед“- ред.). Надеюсь, он пропустит только один матч ”.

Отмечается, что кроме матча с “красными дьяволами” бельгиец может пропустить полуфинал Кубка Англии с лондонским “Тоттенхэмом”, который пройдет 22 апреля.

Примечательно, что в декабре прошлого года Т.Куртуа присутствовал на нескольких матчах НБА и обменялся майками с центровым “Филадельфии” Джоэлем Ембидом. В феврале кипер повторил вояж в США, посетил игру “Кливленда” с “Нью-Йорком” и обменялся майками со своим соотечественником Гильермо Ернангомесом с “Никс”.

Добавим, что вратарь провел 32 матча в сезоне 2016/17, отстояв 14 игр на “ноль”, и пропустил 25 мячей.