Воротар "Челсі" травмувався на зйомках реклами НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Воротар збірної Бельгії та лондонського "Челсі" Тібо Куртуа пропустив матч чемпіонату Англії з "Манчестер Юнайтед" через травму щиколотки, повідомляє УНН з посиланням на британське видання The Telegraph.
За інформацією видання іспанський голкіпер брав участь з товаришами по команді у зйомках промо-ролика Національної баскетбольної асоціації і отримав пошкодження після невдалого приземлення на ногу.
Ситуацію з воротарем наступним чином прокоментував наставник "синіх" Антоніо Конте: "неважливо, яким чином Тібо отримав травму. Протягом тижня він пошкодив гомілкостоп і не відновився до недільної гри (з "Манчестер Юнайтед" – ред.). Сподіваюся, він пропустить тільки один матч".
Зазначається, що крім матчу з "червоними дияволами" бельгієць може пропустити півфінал Кубка Англії з лондонським "Тотенхемом", який відбуватиметься 22-го квітня.
Примітно, що у грудні минулого року Т.Куртуа був присутнім на кількох поєдинках НБА та обмінявся майками із центровим "Філадельфії" Джоелем Ембідом. У лютому кіпер повторив вояж в США, відвідав гру "Клівленда" з "Нью-Йорком" і обмінявся майками зі своїм співвітчизником Гільєрмо Ернангомесом з "Нікс".
Додамо, що воротар провів 32 матчі в сезоні 2016/17, відстоявши 14 ігор на "нуль", і пропустив 25 м'ячів.