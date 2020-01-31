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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ВОЗ не рекомендует ограничивать путешествия и торговлю из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 10876 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать путешествия и торговлю из-за вспышки нового коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.

ВОЗ не рекомендует ограничивать путешествия и торговлю из-за коронавируса

"ВОЗ может выдавать специальные рекомендации, которые говорят странам-членам ВОЗ, что они могут делать для сотрудничества. И одну из них, которую мы сегодня видим, ВОЗ не рекомендует ограничения путешествий и торговли", - отметил Хабихт.

Как ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения занимается оценкой способности Украины диагностировать новый коронавирус, а также обсуждает возможность для Украины получить наборы для обнаружения нового коронавируса, когда эти наборы будут доступны.

Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.

Как сообщал УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

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