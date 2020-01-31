ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через спалах нового коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, передає кореспондент УНН.
"ВООЗ може видавати спеціальні рекомендації, які говорять країнам-членам ВООЗ, що вони можуть робити для співробітництва . І одну з них, яку ми сьогодні бачимо, ВООЗ не рекомендує обмеження подорожей та торгівлі", - зазначив Хабіхт.
Як раніше повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я займається оцінкою здатності України діагностувати новий коронавірус, а також обговорює можливість для України отримати набори для виявлення нового коронавірусу, коли ці набори будуть доступні.
Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.
Як повідомляв УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.