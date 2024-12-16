Волошин подтвердил, что Силы обороны отбросили рф возле Песчаного

Украинским военным удалось отбросить российские силы у Песчаного, что недалеко от Покровска в Донецкой области. Сейчас там продолжаются боевые действия с врагом. Об этом сообщил представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«Вражеских ДРГ в Покровске нет, бои на окраинах города не ведутся. Конечно враг пытается продвинуться на расстояние поближе к городу», - сказал Волошин.

По его словам, у россиян есть попытки прорваться через левый, правый фланги, чтобы избежать фронтального штурма.

«Враг также избегает лобовых атак, поэтому пытается обходить город стороной. Этот город конечно для нас важен, ведь там есть железная дорога, за которую враг будет пытаться хвататься. Сейчас нашим Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного - это недалеко от Покровска. Это поселок рядом с поселком Шевченко. Силы обороны дали бой врагу, он откатился к посадкам и сейчас там продолжаются боевые действия с врагом», - рассказал Волошин.

Он отметил, что на Покровском направлении враг преобладает Силы обороны в живой силе.

«Против нашей одной бригады враг выставляет четыре бригады, которые идут на штурмовые действия», - сказал Волошин.

Дополнение

13 декабря Волошин заявлял уже, что российских ДРГ в Покровске Донецкой области нет и бои в окрестностях города не ведутся.

DeepState 15 декабря сообщал, что на востоке Украины состоялся интенсивный бой между украинскими военными и захватчиками вблизи села Песчаное. Украинским подразделениям удалось нанести врагу потери и заставить его отступить в посадки вблизи Шевченко.