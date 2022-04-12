Володин предложил лишать гражданства россиян, критикующих действия России на Украине

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"Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа", - заявил он.

Детали

Так Володин прокомментировал информацию о том, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова получила работу в издании Welt. Ранее в прямом эфире Первого канала Овсянникова выступила против войны в Украине, ворвавшись в студию программы "Время" с антивоенным плакатом.

По словам Володина, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение "специальной военной операции на Украине", но есть, по его словам, те, кто ведет себя "подло, предательски".