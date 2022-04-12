Володін запропонував позбавляти громадянства росіян, які критикують дії росії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Речник держдуми в'ячеслав володін запропонував позбавляти громадянства росіян, які критикують дії російських військових в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Вони роблять заяви, подаючи їх як свої особисті переконання, як боротьбу за мир, а насправді потім все це виявляється зрежисованою однією з країн НАТО постановкою, в якій актори після виконаної ролі отримують "печиво Держдепу", - заявив він.
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Так володін прокоментував інформацію про те, що колишня співробітниця Першого каналу Марина Овсяннікова отримала роботу у виданні Welt. Раніше у прямому ефірі Першого каналу Овсяннікова виступила проти війни в Україні, увірвавшись до студії програми "Врємя" з антивоєнним плакатом.
За словами володіна, переважна більшість росіян підтримує проведення "спеціальної військової операції в Україні", але є, за його словами, ті, хто веде себе "підло, зрадливо".