Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 7450 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 20563 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105177 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154476 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117839 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144385 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104649 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102897 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

Киев  •  УНН

 • 22578 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер считает, что Россия вряд ли нападет на Украину из Крыма. Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии, передает УНН.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет ...", - сказал Волкер.

По его словам, Россия еженедельно убивает украинцев. Они не прекращают оккупировать Донбасс и Крым, а гибридная война против Украины продолжается. Все это происходит в форме насилия, с применением Вооруженных сил, разведки, кибератак.

Напомним, Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за оккупации и милитаризации Крыма.

Украинские Национальные Новости

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