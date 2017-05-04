Волынского судью-взяточника приговорили к 5 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Апелляционный суд Ровенской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым судья Киверцевского районного суда Волынской области приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Судью, работа которого отмечалась жалобами людей и критикой в судейских конференциях, в 2010 году задержали сотрудники Службы безопасности Украины на взятке за решение гражданского дела в пользу местного предпринимателя.
После длительного рассмотрения дела судья признан виновным по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи и должности в государственных учреждениях сроком на 3 года с конфискацией 1/6 его имущества.
Начало срока отбывания наказания злоумышленником будет считаться с момента приведения приговора в исполнение.
Как сообщал УНН 4 мая, суд перенес подготовительное заседание по делу Януковича на 18 мая.