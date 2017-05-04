Волинського суддю-хабарника засуджено до 5 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Апеляційний суд Рівненської області залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким суддю Ківерцівського районного суду Волинської області засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Суддю, робота якого відзначалася постійними скаргами людей та критикою на суддівських конференціях, у 2010 році затримали співробітники Служби безпеки України на хабарі за вирішення цивільної справи на користь місцевого підприємця.
Після тривалого розгляду справи суддю визнано винним за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому винесено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді та посади в державних установах строком на 3 роки із конфіскацією 1/6 його майна.
Початок строку відбування покарання зловмисником буде рахуватися з моменту приведення вироку до виконання.
Як повідомляв УНН 4 травня, суд переніс підготовче засідання у справі В.Януковича на 18 травня.