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Любовь украинских женщин к свободе в новой коллекции KALYNA от SOVA

Киев • УНН

 • 185185 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Ювелирный дом SOVA отобразил символ украинской идентичности в новой коллекции украшений KALYNA.

Любовь украинских женщин к свободе в новой коллекции KALYNA от SOVA

SOVA придает символу новое, современное звучание. Коралловые ягоды спускаются в необычные гроздья украшений, словно завиток калиновой лозы.

В коллекции 12 украшений в белом и желтом золоте. Флагман KALYNA — жесткое колье, которое нежно обвивает шею, а ветви с коралловыми гроздьями калины опускает к сердцу. В коллекции есть универсальные подвесы, которые можно дополнить одной из трех бархатных лент на выбор — красной, черной или нежно-розовой.

Красные ягоды объединяются в гроздья так же, как и украинские женщины держатся вместе, чтобы быть еще сильнее. Их ветви не сложены в идеальные линии, а смотрят в разные стороны, таким образом они отражают любовь к свободе и непримиримость украинцев.

KALYNA стала отражением сильной Украины и каждой украинки, борьбы и поддержки. Поэтому с выходом коллекции SOVA представляет коллаборацию с глобальной фандрайзинговой платформой UNITED24 в поддержку Украины: лимитированные льняные ленты с надписью UNITED24 можно получить вместе подвесом с кораллами и присоединиться к сбору на нужды медицинского направления проекта. В связи с увеличением количества пострадавших перед украинскими врачами возникает острая потребность в аппаратах внешней фиксации, поэтому цель сотрудничества — закупить 120 комплектов АВФ, которые обеспечат запрос медиков.

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