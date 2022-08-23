Волелюбність українських жінок в новій колекції KALYNA від SOVA

SOVA надає символу нового, сучасного звучання. Коралові ягоди спускаються в незвичні грона прикрас, неначе завиток калинової лози.

У колекції 12 прикрас в білому та жовтому золоті. Флагман KALYNA — жорстке кольє, яке ніжно обвиває шию, а віти з кораловими гронами калини опускає до серця. Колекція має універсальні підвіси, які можна доповнити однією з трьох оксамитових стрічок на вибір — червоною, чорною, або ніжно-рожевою.

Червоні ягоди об’єднуються в кетяги так само, як і українські жінки тримаються разом, аби бути ще сильнішими. Їхні гілки не складені в ідеальні лінії, а дивляться в різні боки, відображають українську волелюбність і непримиримість.

KALYNA стала відображенням сильної України та кожної українки, боротьби та підтримки. Тому з виходом колекції SOVA презентує колаборацію з глобальною фандрейзинговою платформою UNITED24 на підтримку України: лімітовані льняні стрічки з написом UNITED24 можна отримати разом з підвісом з коралами і долучитися до збору на потреби медичного напряму проєкту. У зв’язку зі збільшенням кількості постраждалих перед українськими лікарями постає гостра потреба в апаратах зовнішньої фіксації, тому мета співпраці — закупити 120 комплектів АЗФ, які забезпечать запит медиків.