Войска рф совершили 14 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА
Киев • УНН
российские войска совершили 14 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 63 взрыва. Атаки произошли в пяти общинах с использованием различных видов вооружения.
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская громады,
Детали
Белопольская громада: враг бил из минометов (34 взрыва).
Зноб-Новгородская община: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
Юнаковская община: россияне ударили обстрел из РСЗО (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
Хотинская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (2 взрыва).
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