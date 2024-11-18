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Войска рф с самого утра атаковали пригород Херсона: есть погибший

Войска рф с самого утра атаковали пригород Херсона: есть погибший

Киев  •  УНН

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Оккупанты обстреляли пригород Херсона с самого утра. В результате атаки в Киндейке погиб 46-летний местный житель.

Пригород Херсона с самого утра атакован российскими войска, есть жертва, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«С самого утра россияне атакуют Херсонскую область. И из-за вражеского обстрела в Киндейке ранения, несовместимые с жизнью, получил 46-летний местный житель», - написал Прокудин.

Дополнение

За минувшие сутки, по данным Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон и еще 18 населенных пунктов региона.

российские военные, по словам главы ОГА, били по социальной инфраструктуре региона; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2  многоэтажки и 53 частных дома. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 4 человека погибли, еще 10 -  получили ранения, отметил Прокудин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон