Войска рф с самого утра атаковали пригород Херсона: есть погибший
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли пригород Херсона с самого утра. В результате атаки в Киндейке погиб 46-летний местный житель.
Пригород Херсона с самого утра атакован российскими войска, есть жертва, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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«С самого утра россияне атакуют Херсонскую область. И из-за вражеского обстрела в Киндейке ранения, несовместимые с жизнью, получил 46-летний местный житель», - написал Прокудин.
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За минувшие сутки, по данным Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон и еще 18 населенных пунктов региона.
российские военные, по словам главы ОГА, били по социальной инфраструктуре региона; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 53 частных дома. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения, отметил Прокудин.