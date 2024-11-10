Войска рф нанесли 452 удара по Запорожской области: ранена женщина
Киев • УНН
российские войска нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. В результате атак ранена женщина и повреждены 23 объекта инфраструктуры.
В течение суток оккупанты нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего ранена женщина. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Войска рф осуществили 13 авиационных ударов по Таврическому, Белогорью, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Темировке.
239 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Белогорья, Роботино, Новоданиловки, Новоандреевки и Ольговского.
193 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Роботино, Малым Щербакам и Ольговскому.
Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры,
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