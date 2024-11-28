Войска рф нанесли 349 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области - ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 349 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф совершили авиационный удар по Новодаровке.

194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Степногорск, лобковое, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Малиновку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское. 7 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новодаровку и Новоданиловку. - говорится в сообщении.



Также сообщается, что 147 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Белогорья, Новодаровки и Ольговского.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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