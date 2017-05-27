Огни Эйфелевой башни погашены в память о погибших в Египте

"Христианская община Египта вновь оказалась объектом варварского и подлого теракта. Я выражаю глубокие соболезнования семьям жертв и их родственникам. Огни Эйфелевой башни будут погашены в знак поддержки Францией египетских коптов", - отмечалось в заявлении парижского мэра.

Как сообщал УНН В пятницу утром группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобусы с христианами-коптами, которые направлялись в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. В одном из них находилось около 40 детей. По информации Коптского культурного центра, из всех детей, отправились на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты в результате вооруженного нападения.

Напомним, огни Эйфелевой башни гаснут в память о жертвах совершенных радикальными исламистами терактов уже второй раз за этот месяц. Именно так была отмечена 23 мая память жертв террористического взрыва в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.