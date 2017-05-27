Вогні Ейфелевої вежі погашені в пам'ять про загиблих в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Освітлення Ейфелевої вежі було погашено в знак жалоби за християнам-коптам, загиблим в п'ятницю під час теракту в Єгипті. Вказівка провести символічну траурну церемонію віддала мер Парижа Анн Ідальго, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Християнська громада Єгипту знову опинилася об'єктом варварського і підлого теракту. Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям жертв і їх родичам. Вогні Ейфелевої вежі будуть погашені в знак підтримки Францією єгипетських коптів", - зазначалося в заяві паризького мера.
Як повідомляв УНН: У п'ятницю вранці група бойовиків здійснила збройний напад на автобуси з християнами-коптами, які прямували в монастир Святого Самуїла в провінції Ель-Мінья. В одному з них знаходилося близько 40 дітей. За інформацією Коптського культурного центру, з усіх дітей, які вирушили на екскурсію, вижили тільки троє, інші були вбиті в результаті збройного нападу.
Нагадаємо, вогні Ейфелевої вежі гаснуть в пам'ять про жертви скоєних радикальними ісламістами терактів вже вдруге за цей місяць. Саме так була відзначена 23 травня пам'ять жертв терористичного вибуху в Манчестері, в результаті якого загинули 22 людини.