Военный о влиянии жары: портятся генераторы и перегреваются дроны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

  •  78981 просмотра
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  83301 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  100757 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  90190 просмотра
Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  100448 просмотра
публикации
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  56383 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  71275 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  141202 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  138811 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  160888 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  14558 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  39298 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  101436 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  112981 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  117385 просмотра
Актуальное
Военный о влиянии жары: портятся генераторы и перегреваются дроны

Военный о влиянии жары: портятся генераторы и перегреваются дроны

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 07:11  •  16102 просмотра

Read in English

Жара в пять раз усложнила работу украинских военных на передовой, привела к перегреву беспилотников и сокращению времени их работы, а также ухудшила работу генераторов, которые обеспечивают позиции электроэнергией.

Из-за жары украинским военным стало в пять раз труднее на передовых позициях. От высокой температуры перегреваются дроны, что сокращает время их работы. Также очень портятся генераторы, которые работают на позициях и обеспечивают их электроэнергией. Об этом сообщил военнослужащий 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады "Рост" в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В пять раз стало тяжелее нашим бойцам на позициях передовых. Они нуждаются днем в двойной, тройной порции воды. Ее нужно доставлять к позициям. Также от жары очень портятся генераторы, которые работают на позициях и обеспечивают позиции электроэнергией. Также перегреваются дроны, FPV-камеры в них перегреваются очень сильно. Это сокращает время работы каждого дрона и каждого FPV, а также сокращает грузоподъемность бомберов и FPV самих на большие дистанции

- рассказал "Рост".

Кроме того, он сообщил о ситуации на Лиманском направлении.

"Активность их (россиян - ред.) очень высокая. Они не прекращают попыток каждый день подойти к полосе Терны и Лиман. Пытаются малыми группами нас штурмовать, но мы сдерживаем этот натиск в полосе своей бригады", - сказал "Рост".

Жаркая и сухая погода на большинстве Украины, до 41° на юге: прогноз на сегодня12 июля 2024, 05:31 • 9642 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  555 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  7179 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  56383 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  71275 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  52656 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  102467 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  103210 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  141202 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
11 июля 2024, 07:10  •  101066 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
11 июля 2024, 05:30  •  95027 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Популярные

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

Байден: США не планируют разрешать Украине удары вглубь рф дальнобойным оружием

  •  100448 просмотра
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение - ПС

  •  90190 просмотра
Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

  •  100757 просмотра
Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

Эмине Джапарова подала в отставку с должности Постоянного представителя Украины в Вене

  •  83301 просмотра
Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

Зеленский заявил, что украинская борьба - это защита мирового порядка на основе правил

  •  78981 просмотра

Публикации

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  56383 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  71275 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  141202 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  138811 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  160888 просмотра

Война

В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке

В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке

  •  1593 просмотра
В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

  •  1995 просмотра
россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

  •  3282 просмотра
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив

  •  7179 просмотра
В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших

В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших

  •  4583 просмотра

политика

Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

  •  1356 просмотра
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив

  •  7179 просмотра
Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне: о чем говорили

Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне: о чем говорили

  •  22913 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  56363 просмотра
Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине

Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине

  •  18309 просмотра

Война

В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке

В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке

  •  1593 просмотра
В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

В Херсоне россияне ранили мужчину, сбросив взрывчатку с дрона

  •  1995 просмотра
россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

  •  3282 просмотра
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив

  •  7179 просмотра
В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших

В результате вражеского обстрела Райгородка в Донецкой области уже известно о пяти пострадавших

  •  4583 просмотра

политика

Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

  •  1356 просмотра
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив

  •  7179 просмотра
Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне: о чем говорили

Зеленский встретился с Мелони в Вашингтоне: о чем говорили

  •  22913 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  56363 просмотра
Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине

Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине

  •  18309 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  80565 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  126712 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  123835 просмотра

Экономика

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
Эксклюзив

  •  555 просмотра
Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

Подготовка энергообъектов Харьковщины: правительство упростило установку энергооборудования для потребителя, есть надежда на стабильность энергосистем

  •  1356 просмотра
Потребление электричества достигает пика на фоне жары, идет аварийная помощь из ЕС, графиков будет больше с 14 часов - Укрэнерго

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, идет аварийная помощь из ЕС, графиков будет больше с 14 часов - Укрэнерго

  •  918 просмотра
россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

россияне присвоили себе географический бренд "Мелитопольская черешня"

  •  3282 просмотра
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив

  •  7179 просмотра

Киев

Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

  •  2275 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  59489 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  28125 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  42467 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  56487 просмотра