Военный о влиянии жары: портятся генераторы и перегреваются дроны

Из-за жары украинским военным стало в пять раз труднее на передовых позициях. От высокой температуры перегреваются дроны, что сокращает время их работы. Также очень портятся генераторы, которые работают на позициях и обеспечивают их электроэнергией. Об этом сообщил военнослужащий 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады "Рост" в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В пять раз стало тяжелее нашим бойцам на позициях передовых. Они нуждаются днем в двойной, тройной порции воды. Ее нужно доставлять к позициям. Также от жары очень портятся генераторы, которые работают на позициях и обеспечивают позиции электроэнергией. Также перегреваются дроны, FPV-камеры в них перегреваются очень сильно. Это сокращает время работы каждого дрона и каждого FPV, а также сокращает грузоподъемность бомберов и FPV самих на большие дистанции - рассказал "Рост".

Кроме того, он сообщил о ситуации на Лиманском направлении.

"Активность их (россиян - ред.) очень высокая. Они не прекращают попыток каждый день подойти к полосе Терны и Лиман. Пытаются малыми группами нас штурмовать, но мы сдерживаем этот натиск в полосе своей бригады", - сказал "Рост".

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