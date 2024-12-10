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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные теперь могут отслеживать статус рапортов через приложение "Армия+": пошаговая инструкция

Военные теперь могут отслеживать статус рапортов через приложение "Армия+": пошаговая инструкция

Киев  •  УНН

 • 6695 просмотра

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Минобороны ввело функцию отслеживания статуса рапортов в приложении "Армия+". Военнослужащие будут получать уведомления об изменениях статуса и смогут контролировать каждый этап согласования документа.

Теперь каждый военнослужащий может отслеживать статус своего рапорта в официальном приложении Армия+. Следите за его согласованием на всех этапах и получайте уведомления об изменениях. Об этом рассказывает Минобороны, передает УНН

В видеоинструкции объясняют, как удобно отслеживать статус рапорта в приложении.

Теперь можно контролировать каждый этап его согласования: от регистрации до подписи и окончательного согласования или отклонения.

Все этапы проходят через следующие статусы:

- на согласовании,

- на регистрации,

- на подписи,

- согласовано/отклонено.

После подписания рапорта пользователь получает уведомление об изменении статуса на"на согласовании". Командир, в зависимости от важности вопроса, может рассмотреть рапорт до 48 часов в случае, если речь идет об отпуске по семейным обстоятельствам, или до 14 дней — по другим вопросам. Когда рапорт согласован командиром части, военный получает соответствующее оповещение.

В Минобороны призвали загружать приложение армия + только с официальных платформ-Play Market и App Store, чтобы избежать риска загрузить фальшивую версию через сторонние сайты и непроверенные ссылки.

Напомним

В ССО сообщили о технических проблемах в подаче рапорта по переводу через "армия +".

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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