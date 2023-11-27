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Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 19:28  •  10096 просмотра

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Ребенок с подозрением на аппендицит в Одесской области был спасен и прооперирован после того, как военные и пограничники четыре часа добирались к нему через снежные заносы. Несмотря на сложные погодные условия, спасательные бригады в регионе успешно эвакуировали 1927 человек, в том числе 138 детей.

В Одесской области непогода помешала доставить в больницу ребенка с подозрением на аппендицит. Военные и пограничники четыре часа преодолевали снежные заносы, чтобы разыскать мальчика. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, все закончилось хорошо - ребенка уже прооперировали, передает УНН.  

"Мальчик с подозрением на аппендицит застрял в снежных сугробах. Четыре часа военные и пограничники добирались к нему. Мальчика доставили в больницу, прооперировали. Сообщают, что ребенок находится в стабильном состоянии, все закончилось хорошо", - рассказал он.

Напомним

В Одесской области женщина попала в снежную ловушку, когда карета скорой везла ее в роддом. К счастью, спасателям удалось оперативно оказать помощь и женщина была доставлена в больницуи, где она родила дочь.  

Также напомним, силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуировано 1927 человек, из них 138 детей. Отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорой помощи. Для расчистки дорог привлечено 218 техники ГСЧС и 800+ рабочих.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Військові і прикордонники добиралися чотири години: Кіпер про порятунок зі снігового замету дитини з підозрою на апендицит
It took the military and border guards four hours to get there: Kiper about rescuing a child with suspected appendicitis from a snowdrift
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