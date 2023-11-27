Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит

В Одесской области непогода помешала доставить в больницу ребенка с подозрением на аппендицит. Военные и пограничники четыре часа преодолевали снежные заносы, чтобы разыскать мальчика. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, все закончилось хорошо - ребенка уже прооперировали, передает УНН.

"Мальчик с подозрением на аппендицит застрял в снежных сугробах. Четыре часа военные и пограничники добирались к нему. Мальчика доставили в больницу, прооперировали. Сообщают, что ребенок находится в стабильном состоянии, все закончилось хорошо", - рассказал он.

Напомним

В Одесской области женщина попала в снежную ловушку, когда карета скорой везла ее в роддом. К счастью, спасателям удалось оперативно оказать помощь и женщина была доставлена в больницуи, где она родила дочь.

Также напомним, силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуировано 1927 человек, из них 138 детей. Отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорой помощи. Для расчистки дорог привлечено 218 техники ГСЧС и 800+ рабочих.