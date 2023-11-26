В Одесской области беременная попала в снежную ловушку, когда ее везли в роддом: история закончилась счастливо
Спасенная из снежной ловушки в Одессе женщина родила девочку в больнице после того, как экстренные службы оперативно оказали ей помощь.
Шторм в Крыму вызвал наводнения, отключение электроэнергии и эвакуацию
Шторм в Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении, в Евпатории были эвакуированы 150 человек, а трасса Саки-Евпатория перекрыта. Более 40 000 человек остались без электричества, а в некоторых районах наблюдаются перебои с газом.
Беларусь и рф в очередной раз продлили совместные военные учения
Страны продлили совместные военные учения в Беларуси как минимум до 3 декабря.
Непогода в Одесской области: 234 населенных пункта остаются без света - Кипер
В Одесской области бушуют сильные метели, из-за которых обесточены 234 населенных пункта. Аварийные службы осуществляют ремонт 106 линий электропередач.
В ГСЧС сообщили оперативную информацию по преодолению последствий непогоды
Около 500 человек личного состава и 131 единица техники ликвидируют последствия непогоды по всей Украине, в частности обесточивание 386 населенных пунктов, оказывают помощь, в частности буксируют транспортные средства и убирают поваленные деревья. Движение на трассе М15 остается закрытым из-за погодных условий.
В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение на ключевых автодорогах
Из-за сложных погодных условий в Николаевской области запрещено движение на нескольких автодорогах, в частности М-13, Н-24, Р-75, Р-75 и нескольких трассах Т-15, о чем сообщил глава области Виталий Ким.
Украина заняла 5 место на "Детском Евровидении", победила Франция
Анастасия Димид из Украины заняла пятое место на детском Евровидении 2023, а победу одержала француженка Зои Клозер.
Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране
Президент призывает к осторожности во время непогоды в Украине. Он сообщил, что аварийные службы работают непрерывно и оперативно отреагируют на обращения граждан.
МАГАТЭ зафиксировало пуск ракет вблизи Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали, как поблизости запускались ракеты, что создавало угрозу ядерной безопасности. Кроме того, короткое замыкание нарушило внешнюю связь станции по линии электропередачи.
Президент поблагодарил причастных к справедливым ответам россиян
Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто защищает Украину в сложных условиях на 641-й день войны, особо отметив интенсивные бои в Донецке, Купянске, Запорожье и Херсоне.