В Одесской области беременная попала в снежную ловушку, когда ее везли в роддом: история закончилась счастливо

Зеленский призвал украинцев к осторожности во время непогоды: сложная ситуация будет почти по всей стране

Президент призывает к осторожности во время непогоды в Украине. Он сообщил, что аварийные службы работают непрерывно и оперативно отреагируют на обращения граждан.