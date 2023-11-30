Военная помощь Украине укрепляет оборонно-промышленную базу США-Пентагон

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  166738 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  152802 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  149341 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  186406 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169357 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167832 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154896 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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28 ноября  •  35550 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153524 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142581 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.

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Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg

Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, поддерживает IT-проекты, направленные на укрепление связей России с Африкой, поскольку официальные лица почти из 30 африканских стран встречаются с российскими техническими экспертами в Москве.

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