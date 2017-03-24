Водителя, который в Антверпене пытался наехать на людей, обвинили в попытке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Водителю, который пытался наехать на толпу людей в Антверпене, предъявили обвинение в попытке теракта, передает УНН со ссылкой на BBC.
Полиция Бельгии предъявила обвинения в попытке теракта мужчине, который пытался наехать на толпу людей в Антверпене.
Сообщается, что задержанный - 39-летний французский гражданин, выходец из Северной Африки Мохамед Р.
Напомним, около 11:00 утра 23 марта автомобиль выехал на Де Мейр на высокой скорости, но пешеходам удалось отскочить .
В машине у нападавшего нашли ножи, гладкоствольное ружье и канистру с неизвестной жидкостью.
После инцидента в городе были усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные наряды полиции.