Водія, який в Антверпені намагався наїхати на людей, звинуватили у спробі теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Водія, який намагався наїхати на натовп людей в Антверпені, пред’явили звинувачення у спробі теракту, передає УНН з посиланням на BBC.
Поліція Бельгії пред’явила звинувачення в спробі теракту чоловікові, який намагався наїхати на натовп людей в Антверпені.
Повідомляється, що затриманий — 39-річний французький громадянин, виходець і Північної Африки Мохамед Р.
Нагадаємо, близько 11 години ранку 23 березня автомобіль виїхав на Де Мейр на високій швидкості, але пішоходам вдалося відскочити.
У машині у нападника знайшли ножі, гладкоствольну рушницю і каністру з невідомою рідиною.
Після інциденту в місті було посилено заходи безпеки, на вулиці виведені додаткові наряди поліції.