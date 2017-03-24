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Водія, який в Антверпені намагався наїхати на людей, звинуватили у спробі теракту

Київ • УНН

 • 7856 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Водія, який намагався наїхати на натовп людей в Антверпені, пред’явили звинувачення у спробі теракту, передає УНН з посиланням на BBC.

Поліція Бельгії пред’явила звинувачення в спробі теракту чоловікові, який намагався наїхати на натовп людей в Антверпені.

Повідомляється, що затриманий — 39-річний французький громадянин, виходець і Північної Африки Мохамед Р.

Нагадаємо, близько 11 години ранку 23 березня автомобіль виїхав на Де Мейр на високій швидкості, але пішоходам вдалося відскочити.

У машині у нападника знайшли ножі, гладкоствольну рушницю і каністру з невідомою рідиною.

Після інциденту в місті було посилено заходи безпеки, на вулиці виведені додаткові наряди поліції.

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