Водитель, совершивший смертельное ДТП в столице, арестован
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Виновника смертельного ДТП в Киеве взято под стражу без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры.
Детали
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 совершил ДТП со смертельным исходом в центре Киева. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.
Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир этого же транспортного мероприятия получили телесные повреждения.
Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.
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