Водитель у Белого дома заявил о взрывчатке в авто - СМИ

По словам источников, мужчина был задержан, а автомобиль в данный момент подвергается проверке.

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Представители Белого дома оказались недоступными для подтверждения данной информации, однако охрана здания была усилена, а несколько улиц, прилегающих к Белому дому, были закрыты до прояснения ситуации.

Как сообщал УНН, неизвестный мужчина попытался совершить проникновение в Белый дом в Вашингтоне.