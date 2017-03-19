Водитель у Белого дома заявил о взрывчатке в авто - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Вашингтоне водитель подъехал к зданию Белого дома и заявил о наличии в автомобиле взрывчатки, передает УНН со ссылкой на CNN.
По словам источников, мужчина был задержан, а автомобиль в данный момент подвергается проверке.
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Представители Белого дома оказались недоступными для подтверждения данной информации, однако охрана здания была усилена, а несколько улиц, прилегающих к Белому дому, были закрыты до прояснения ситуации.
Как сообщал УНН, неизвестный мужчина попытался совершить проникновение в Белый дом в Вашингтоне.