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Водій біля Білого дому заявив про вибухівку в авто - ЗМІ

Водій біля Білого дому заявив про вибухівку в авто - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Вашингтоні водій під’їхав до будівлі Білого дому і заявив про наявність в автомобілі вибухівки, передає УНН з посиланням на CNN.

За словами джерел, чоловік був затриманий, а автомобіль в даний момент піддається перевірці.

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Представники Білого дому виявилися недоступними для підтвердження даної інформації, проте охорона будівлі була посилена, а кілька вулиць, прилеглих до Білого дому, були закриті до прояснення ситуації.

Як повідомляв УНН, невідомий чоловік спробував вчинити проникнення в Білий дім у Вашингтоні.

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