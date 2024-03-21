Во время выборов президента рф россияне активно донатили на ударные дроны для украинской разведки - ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что во время последнего сбора на беспилотники для ГУР, активно донатили жители рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Детали

Отмечается, что за четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек.

Из них - 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, которые отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства - заявили в ГУР МО.

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

Дополнение

Кроме того, к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков также присоединились украинцы, которые находятся за рубежом, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

Напомним

Легион "Свобода России", Русский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон обнародовали совместное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину - назвали незаконные выборы "фарсом".