Во время выборов президента рф россияне активно донатили на ударные дроны для украинской разведки - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  103101 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  130945 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  127752 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141391 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145170 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133480 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128378 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125534 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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Во время выборов президента рф россияне активно донатили на ударные дроны для украинской разведки - ГУР

россияне, в том числе 200 москвичей, активно донатили на ударные беспилотники для украинской разведки, что во время того, как в россии проходили выборы президента рф.

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Во время выборов президента рф россияне активно донатили на ударные дроны для украинской разведки - ГУР

Турция выражает серьезную озабоченность по поводу ЗАЭС, предпринимает инициативы по предотвращению катастрофы, подобной Чернобыльской

Министр иностранных дел Турции выражает серьезную озабоченность ситуацией на Запорожской атомной электростанции и заявляет, что Турция предпринимает инициативы по предотвращению возможной катастрофы, подобной Чернобыльской.

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Украинские силовики сбили российскую крылатую ракету из пулемета во время ночного ракетного обстрела Киева.

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Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился с делегацией НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром, обсудил ситуацию на поле боя и ключевые потребности Украины в боеприпасах и противовоздушной обороне и поблагодарил НАТО за поддержку Украины.

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Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

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С начала года россияне похитили около 300 человек на оккупированных территориях Украины, задерживая местных жителей по обвинению в нелояльности без уведомления родственников или оказания юридической помощи.

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россияне на оккупированных территориях похитили около 300 человек с начала года - ЦНС

Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Польша внесет материальный, технический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину из-за пределов ее.

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Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с экспертами конфискацию замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины в восстановлении, которые Всемирный банк оценивает в 486 миллиардов долларов, включая суверенные активы, активы олигархов и специальный налог на российские ресурсы после победы.

Экономика •   •  12594 просмотра
Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

ВР упростила закупку инновационных препаратов

Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает доступ к инновационным лекарствам и медицинским технологиям, позволяя государству закупать дорогие оригинальные инновационные лекарства по более выгодным ценам через контракты управляемого доступа.

политика •   •  10527 просмотра
ВР упростила закупку инновационных препаратов

Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

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Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

В результате удара российской баллистической ракеты по Николаеву по состоянию на 15: 10 погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.

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Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых