Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен
Киев • УНН
Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.
В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 20 декабря зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту и территории транспортного предприятия. За прошедшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов области, один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты ночью нанесли 2 удара по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300. В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту. В 01:07 - попадание на территорию транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Без пострадавших
Детали
В общем, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Ветеринарное Харьковского района; Старица, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиационным ударам подверглась Синьковка.
Кроме того, в 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района. Без пострадавших.
В 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.
В 11:36 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой ранения получила 55-летняя гражданская женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии. В результате обстрела поврежден дом.
В 11:41 в результате обстрела с. Подолы Купянского района разрушено частное домовладение и хозяйственные постройки.
В 12:07 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой Купянского района поврежден частный дом. Без пострадавших.
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Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен
Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.
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