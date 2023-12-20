Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  117749 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  124510 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  133004 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  134886 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  132781 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  149528 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  146501 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140349 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133244 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123498 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115066 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107797 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237717 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247551 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203149 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vo-vremya-ataki-rf-na-kharkov-odna-iz-raket-popala-po-zhilomu-obektu-za-sutki-iz-za-obstrelov-v-oblasti-odin-chelovek-ranen

Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 06:42  •  6111 просмотра

Read in English

Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.

В результате ракетного удара по Харькову в ночь на 20 декабря зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту и территории транспортного предприятия.  За прошедшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов области, один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН

Оккупанты ночью нанесли 2 удара по городу Харькову, предварительно -  ракетами С-300. В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту. В 01:07 - попадание на территорию транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Без пострадавших

- написал Синегубов в Telegram.

Детали 

В общем, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Ветеринарное Харьковского района; Старица, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиационным ударам подверглась Синьковка. 

Кроме того, в 01:00 враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района. Без пострадавших. 

В 03:10 произошел вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

В 11:36 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой ранения получила 55-летняя гражданская женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии. В результате обстрела поврежден дом.

В 11:41 в результате обстрела с. Подолы Купянского района разрушено частное домовладение и хозяйственные постройки.

В 12:07 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой Купянского района поврежден частный дом. Без пострадавших.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Під час атаки рф на Харків одна з ракет влучила по житловому об'єкту, за добу через обстріли в області одна людина поранена
During the Russian attack on Kharkiv, one of the missiles hit a residential building, one person was wounded in the region over the day
Новости по теме

Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.

Война •   •  6111 просмотра
Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен

В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА

По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.

Война •   •  9991 просмотра
В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области ночью обезвредили два беспилотника "шахед".

Война •   •  12370 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА

россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сообщил мэр Игорь Терехов. На месте происшествия работают спасатели, информация о жертвах и повреждениях пока не поступала.

Война •   •  12129 просмотра
россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч

По данным Вооруженных сил Украины, с февраля 2022 года российские войска понесли потери в Украине примерно 349 190 человек личного состава и 5 814 танков.

Война •   •  14004 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов"

Украинские войска уничтожили 18 из 19 беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками из Крыма.

Война •   •  13696 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов"

Шпионили в пользу рф: в Польше осудили 14 граждан Украины, Беларуси и России

Польский суд признал 14 человек из Украины, беларуси и россии виновными в шпионаже в пользу рф, приговорив их к 6 годам лишения свободы и наложив штрафы. Еще два дела будут рассматриваться отдельно.

Криминал и ЧП •   •  12801 просмотра
Шпионили в пользу рф: в Польше осудили 14 граждан Украины, Беларуси и России

ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине

Агентство ООН по делам беженцев выделит 10 миллионов долларов США на поддержку программы "Приют" в Украине, которая помогает владельцам жилья, принимающим внутренне перемещенных лиц. Соглашение, усиливающее помощь с временным жильем, подписали Министерство реинтеграции Украины и УВКБ ООН.

Экономика •   •  17626 просмотра
ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине

Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российская пропаганда пытается сделать ребрендинг образа Путина с депрессивного на жизнерадостный.

Война •   •  20059 просмотра
Образ путина стал слишком депрессивным, поэтому роспропаганда делает из него "бодрого" - разведка

20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры

В разных странах мира 20 декабря отмечают Международный день солидарности людей, основанный ООН в 2005 году в честь прав человека, мира и глобального сотрудничества.

УНН Lite •   •  18109 просмотра
20 декабря: Международный день солидарности людей, День игры