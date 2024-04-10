Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь

Во время атаки дронов на российский военный аэродром в Ейске, были повреждены не только истребители ай самолет-амфибия Бе-200. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки аэродрома, которые обнародовал OSINT-расследователь MT Anderson, передает УНН.

Детали

Исследователь обнародовал фото, на которых видно военный аэродром рф днем после атаки дронов.

По его словам, на снимке можно заметить что у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.

Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

Справочно

Бе-200 российский самолёт-амфибия (летающая лодка) произведённый на Иркутском авиационном заводе. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.

Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозка пассажиров и грузов.

Напомним

В ночь на 5 апреля в городах морозовск (ростовская область), энгельс (саратовская область) и ейск (краснодарский край рф), где расположены военные аэродромы, прозвучала серия громких взрывов.

На следующее утро в минобороны РФ заявили, что ночью они якобы отбили массированную атаку беспилотников и уничтожили более 50 дронов.