Во Львове зажгли 14-метровую елку, подаренную местными жителями

Во вторник, 5 декабря, во Львове состоялось торжественное открытие и зажжение елки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Передает УНН.

Нынешняя главная елка Львова высотой 14 метров. Ее подарили жители Белогорщи Иосиф и Галина Панас. Хозяева говорят, что очень любят эту елку, ведь она очень красивая, но для их двора она уже слишком большая, поэтому решили подарить ее городу говорится в сообщении горсовета.

Детали

Новогоднее дерево украсили световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушку вместо звезды повесили противотанкового "ежа", которого в прошлом году сделали на ЛКП "Львовэлектротранс".

Для отделки в этом году не используют никаких новых игрушек - ничего нового. Это будет отделка освещения закуплено еще в 2018 году.

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