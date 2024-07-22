Во Львове прощаются с Ириной Фарион

В Гарнизонном храме Львова проходит чин похорон Ирины Фарион. Проститься с языковедом пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники из разных городов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

Чин похорон языковеда начался в 14:00. Похоронят Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее - поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Напомним,

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

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