Во Львове прощаются с Ириной Фарион
Киев • УНН
В Гарнизонном храме Львова проходит чин похорон языковеда Ирины Фарион. Ее похоронят на Лычаковском кладбище, полиция расследует убийство по нескольким версиям, включая 'российский след'.
В Гарнизонном храме Львова проходит чин похорон Ирины Фарион. Проститься с языковедом пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники из разных городов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.
Детали
Чин похорон языковеда начался в 14:00. Похоронят Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее - поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.
Напомним,
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.
Полиция разыскивает убийцу Ирины Фарион: предоставлено описание подозреваемого21 июля 2024, 18:56 • 22800 просмотров